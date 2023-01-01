Белый клык. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Белый Клык» – это увлекательное повествование о жизни волка по кличке Белый Клык. Много испытаний выпало на его долю прежде, чем он встретил настоящего друга, человека, который спас ему жизнь. И за добро и заботу сердце волка ответило преданной любовью. Часть I Глава I. Погоня за пищей Глава II. Волчица Глава III. Крик голода Часть II Глава I. Борьба клыков Глава II. Логовище Глава III. Серый волчонок Глава IV. Стена мира Глава V. Закон мяса Часть III Глава I. Делающие огонь Глава II. Неволя Глава III. Отверженный Глава IV. След богов Глава V. Договор Глава VI. Голод Часть IV Глава I. Враг своей породы Глава II. Сумасшедший бог Глава III. Царство ненависти Глава IV. Мертвая хватка Глава V. Неукротимый Глава VI. Любимый хозяин Часть V Глава I. В дальний путь Глава II. В южной стране Глава III. Владения бога Глава IV. Голос рода Глава V. Дремлющий волк



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