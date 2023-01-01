Белый и красный террор. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Особую папку Леонида Млечина» – исторические эссе Леонида Михайловича. В этот выпуск, посвящeнный гражданской войне в России, вошли эссе: • Большой войсковой круг, или атаман Каледин на Дону • Сталин в Царицыне, или кровавый хаос • Жизнь при белых, или нерешительность Антона Деникина • Белый и красный террор, или судьба Феликса Дзержинского • «Чудо на Висле», или Тухачевский против Пилсудского



Белый и красный террор слушать на видеосервисе Wink.