WinkАудиокнигиБелый и красный террор. Леонид Млечин
Белый и красный террор. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература218 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Особую папку Леонида Млечина» – исторические эссе Леонида Михайловича. В этот выпуск, посвящeнный гражданской войне в России, вошли эссе: • Большой войсковой круг, или атаман Каледин на Дону • Сталин в Царицыне, или кровавый хаос • Жизнь при белых, или нерешительность Антона Деникина • Белый и красный террор, или судьба Феликса Дзержинского • «Чудо на Висле», или Тухачевский против Пилсудского
Белый и красный террор слушать на видеосервисе Wink.