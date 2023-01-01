Белые одежды. Книга 1. Владимир Дудинцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Белые одежды» – роман Владимира Дудинцева, посвящeнный периоду «лысенковщины» в советской биологической науке, когда генетика была объявлена идейно-враждебным течением, а «официальной наукой», одобренной партийным руководством, стали научные воззрения академика-агронома Трофима Лысенко. Главный герой молодой биолог Фeдор Дежкин приезжает в небольшой город с заданием проследить за работой сельскохозяйственного института в связи с информацией о существовании там подпольной организации вейсманистов-морганистов. Дежкин быстро понимает, что истина на стороне опальных учeных, и становится в их ряды. Он совершает свой нравственный выбор и, мужественно встречая трагические испытания, остаeтся верным делу своей жизни. Книга Владимира Дудинцева – не только о верности науке. Она – о преданности своим убеждениям и своему человеческому долгу, о чести и достоинстве, бескорыстии и самоотречении, о поиске истины и ответственности за выбор собственного пути. Роман «Белые одежды» увидел свет в 1986 г., через тридцать лет после написания, и сразу стал вехой в истории современной русской литературы. В 1992 г. по книге был снят одноимeнный многосерийный телефильм. Исполнитель роли Фeдора Дежкина, народный артист РФ Валерий Гаркалин озвучил для вас главу из автобиографической повести В. Дудинцева «Между двумя романами», посвящeнную истории написания «Белых одежд».



Белые одежды слушать на видеосервисе Wink.