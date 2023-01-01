Белые ночи. Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит роман «Белые ночи» и святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского (30.10.1821 – 28.01.1881) Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Белые ночи слушать на видеосервисе Wink.