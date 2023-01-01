WinkАудиокнигиБелые ночи. Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский
Белые ночи. Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература133 мин6+
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Сюжет
Издание содержит роман «Белые ночи» и святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке» великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского (30.10.1821 – 28.01.1881) Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
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