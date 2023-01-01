Белые ночи. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с творчеством великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Предлагаем Вашему вниманию одно из самых лиричных произведений Федора Михайловича – сентиментальный роман «Белые ночи». Проза Достоевского необычайно поэтична, муз�ыкальна, и сегодня она вновь завораживает слушателя, чтобы опять где-то на берегу реки Фонтанки встретились Настенька и Мечтатель…



Белые ночи слушать на видеосервисе Wink.