WinkАудиокнигиБелые ночи. Федор Достоевский
Белые ночи. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература174 мин12+
Сюжет
"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с творчеством великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Предлагаем Вашему вниманию одно из самых лиричных произведений Федора Михайловича – сентиментальный роман «Белые ночи». Проза Достоевского необычайно поэтична, муз�ыкальна, и сегодня она вновь завораживает слушателя, чтобы опять где-то на берегу реки Фонтанки встретились Настенька и Мечтатель…
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