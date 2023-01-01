Белые ночи. Федор Достоевский
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Белые ночи. Федор Достоевский

Белые ночи. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература174 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с творчеством великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Предлагаем Вашему вниманию одно из самых лиричных произведений Федора Михайловича – сентиментальный роман «Белые ночи». Проза Достоевского необычайно поэтична, музыкальна, и сегодня она вновь завораживает слушателя, чтобы опять где-то на берегу реки Фонтанки встретились Настенька и Мечтатель…

Белые ночи слушать на видеосервисе Wink.

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