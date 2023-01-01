Белые ночи. Бедные люди. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В центре повести «Белые ночи» – любовь, ярко вспыхнувшее чувство одинокого человека к случайно встреченной им белой петербургской ночью девушке. Но этим двоим не суждено быть вместе. Счастливый жребий выпадает лишь Нacтеньке, влюбленной в другого человека. Хотя своим счастьем она обязана своему неожиданному знакомому, готовому ради нее на все… "Бедные люди". Перед вами роман в письмах – переписка людей, не имеющих ни гроша за душой, зато сами эти души – интересны и глубоки. Поэтому каждая строчка писем Bapeньки Доброселовой и Maкapa Девушкина выстрадана, прочувствована, продумана. Тем более что герои романа знают, что их любви жить недолго и только на бумаге, а дальше – разлучит жизнь…



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