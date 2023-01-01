Белоснежка и маленький Эльф. Софья Прокофьева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Добро не умрёт, а зло пропадёт! Приключения доброй, бесстрашной и благородной принцессы продолжаются! Прокофьева Софья Леонидовна (р.1928) – известная талантливая детская писательница. «Белоснежка и маленький Эльф» – книга серии «Для принцесс и принцев». Сказочная повесть о приключениях прин�цессы Белоснежки по прозвищу «Золотое Сердечко». Добрая, бесстрашная, благородная принцесса всегда придёт на помощь слабому, попавшему в беду. Сказочные повести про Белоснежку отличают прекрасный образный язык, быстро сменяющиеся сюжетные линии, человеческие чувства героев и обстоятельства, полные чудес и волшебства, в которые они попадают.



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