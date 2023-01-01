Bella Figura, или Итальянская философия счастья. Как я переехала в Италию, ощутила вкус жизни и влюбилась. Камин Мохаммади (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Bella Figura ‒ это история о том, как жить без стресса, сбавить темп, научиться получать удовольствие от жизни и себя в ней. Редактору глянцевого журнала из Лондона Камин Мохаммади это удалось. Однажды она прислушалась к голосу сердца, сложила чемодан и оказалась во Флоренции. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, насколько итальянская жизнь отличается от английской. Каждый месяц Камин отмечала для себя одно слово, место и рецепт в Италии, которые стали для нее особенными и научили искусству счастья по-итальянски: сбавить темп, наслаждаться жизнью, сочетать романтику и практичность (будь то еда или способ добраться на работу), а ещe искренне, по-настоящему полюбить себя. Не важно, живете ли вы в Риме, Лондоне, Нью-Йорке или Москве, философия Bella Figura изменит вашу жизнь.



Bella Figura, или Итальянская философия счастья слушать на видеосервисе Wink.