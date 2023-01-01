Белая Роза. Глен Кук (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

В битве при Чарах погибло четверть миллиона человек. Никогда прежде не бывало сражений столь страшных и великих – и столь много решающих. Даже кровавый разгром Властелина в Древнем лесу пожрал вполовину меньше жизней. Для Черного Отряда наступили тяжелые времена. Им больше неоткуда ждать помощи. Сама судьба заставила их сменить лагерь и разместиться в пределах Равнины Страха, которую населяли лишь змеи и ящерицы, скорпионы и пауки, дикие псы и земляные белки. Только в этой безмолвной пустыне бойцы могли чувствовать себя в относительной безопасности. Но спокойствие обманчиво. До Черного отряда доходят слухи, что теперь миру угрожает еще большее зло. И все великие битвы, которые происходили раньше, покажутся невинным забавами, когда Властелин восстанет из могилы.



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