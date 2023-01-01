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Белая обезьяна. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература821 мин12+
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Сюжет
«Сага о Форсайтах» – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, которая описывает историю многочисленного семейства Форсайтов на протяжении нескольких поколений, ее связь с судьбами Англии. Роман «Белая обезьяна» – первое произведение из цикла «Современная комедия» – повествует о молодом поколении клана Форсайтов, освободившемся от бремени представлений и предрассудков старших представителей рода, но безнадежно запутавшемся в радостном, гедонистическом безумии «новой эпохи»…
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