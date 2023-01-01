Белая гвардия. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" представляет своим слушателям роман русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Он был издан в 1924 году. Между событиями, описанными в романе, и его созданием прошло всего пять лет. Однако эти годы во многом изменили взгляд писателя на недавнюю историю. Для Булгакова было жизненно необходимо осмыслить причины победы революционных сил над Белым движением. "Белая гвардия" – не просто роман, но своеобразная хроника времени. Судьба издерганной дворянской семьи, задыхающейся в кровавом водовороте гражданской войны, под пером мастера обретает черты эпической трагедии всей русской интеллигенции, отголоски которой доносятся до нас и теперь…



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