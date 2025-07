Бегущий за ветром. Халед Хоссейни (книга, 2020) слушать онлайн

Ошеломляющий дебютный роман, который уже называют главным романом нового века, а его автора – живым классиком. «Бегущий за ветром» – проникновенная, пробирающая до самого нутра, история о дружбе и верности, о хрупких отношениях, связывающих отцов и детей, богов и людей, мужчин и их страны. Роман стал одним из самых ярких явлений в американской и мировой литературе последних лет. Книга очень нежная, тонкая, ироничная и по-хорошему сентиментальная, она напоминает живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. В название своей книги Хоссейни вспоминает традиционную забаву афганских мальчишек – сражения бумажных змеев. Победить соперников и остаться в одиночестве парить в бездонном синем небе – настоящее детское счастье. Ты бежишь за своим змеем и ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает она тебя. Прекрасный роман… несомненно, одна из лучших книг последних лет. Рвущая сердце история о необыкновенной дружбе. The Denver Post Блестящий дебют… История о дружбе двух афганских мальчишек и их трагических судьбах. Этот традиционный по форме роман просто сметает читателя. San Francisco Chronicle Выдающийся роман об отчаянной борьбе самых обычных людей на крутом повороте истории. People Сильная вещь… никаких наворотов, никакой литературщины, скупая жесткая проза… Темы семьи и дружбы, предательства и спасения поданы ясно и просто… The Washington Post Book World Copyright © 2003 by Khaled Hosseini All rights reserved. © Перевод, издание на русском языке, оформление. ЗАО «Издательский Дом Фантом Пресс», 2015 Запись произведена продюсерским центром “Вимбо” ©



Бегущий за ветром слушать на видеосервисе Wink.