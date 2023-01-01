Бедные люди. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Написанный Ф.М.Достоевским в 1845 году, этот роман стал первым произведением писателя, принесшим ему широкую известность. Он навсегда определил интерес писателя к тем, кого он впоследствии назовет «униженными и оскорбленными». Роман сразу получил высокую оценку критиков, в частности, В.Г.Белинский писал о нем: «Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть, не подозревая и сами, что у них выходит».



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