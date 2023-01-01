Бедные люди. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фeдор Достоевский взорвал жанр психологического романа, задав непревзойденно высокую планку мастерства и повлияв на массу известных писателей и философов XX века, от Оруэлла и Сартра до Ницше и Фрейда. И сегодня его романы помогают людям по всему миру познать себя и служат воротами в бесконечную сложность человеческой души. «Бедные люди» – первый роман Достоевского, который он начал создавать в 23 года, подав в отставку с военной службы и решив полностью посвятить себя литературе. Все мотивы, которые развернутся потом в его классических и самых известных книгах, здесь сжаты в тугую пружину. Это роман-переписка: пишут друг другу средних лет титулярный советник Макар Девушкин и юная обнищавшая дворянка-сирота Варенька. Блестящий актерский дуэт Ефима Шифрина и Анны Каменковой искусно проводит слушателя через психологически нюансированную драму двоих людей, каждый из которых пытается сберечь душу на фоне тягот бедности. Только одному из них это удается – ценой разбитого сердца. «Бедные люди» – бесконечно актуальный роман о каждом из нас, и неважно, в каком веке мы живем.



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