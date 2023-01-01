Бедная Лиза. Марфа-посадница, или покорение Новагорода. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит повести «Бедная Лиза» и «Марфа-посадница, или покорение Новагорода». великого русского историка, писателя, и поэта Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни, когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих – без робости: ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Н. М. Карамзин «Марфа-посадница, или покорение Новагорода»



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