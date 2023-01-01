Базовый английский: 2 ступень. Самоучитель.
Wink
Аудиокниги
Базовый английский: 2 ступень. Самоучитель.

Базовый английский: 2 ступень. Самоучитель. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки507 мин0+

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О книге

Вы хотите без труда выучить английский и быстро овладеть навыками повседневного общения? У вас нет времени изучать иностранный язык, но вы много времени проводите за рулем? Предлагаемый аудиокурс поможет в кратчайшие сроки приобрести лексический запас, необходимый для общения. Вторая ступень позволит продвинуться дальше в изучении английского языка. На этом этапе вы сможете легко усвоить наиболее употребительные выражения и фразы, которые пригодятся в типичных речевых ситуациях. Курс прочитан носителем языка и включает самые актуальные повседневные темы. Повторяя за диктором текст, вы запомните необходимые обороты и предложения. Все приведенные выражения сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на английский.

Базовый английский: 2 ступень слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Иностранные языки
Время
507 мин / 08:27

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