Базовый английский: 2 ступень. Самоучитель. (книга, 2020) слушать онлайн

Вы хотите без труда выучить английский и быстро овладеть навыками повседневного общения? У вас нет времени изучать иностранный язык, но вы много времени проводите за рулем? Предлагаемый аудиокурс поможет в кратчайшие сроки приобрести лексический запас, необходимый для общения. Вторая ступень позволит продвинуться дальше в изучении английского языка. На этом этапе вы сможете легко усвоить наиболее употребительные выражения и фразы, которые пригодятся в типичных речевых ситуациях. Курс прочитан носителем языка и включает самые актуальные повседневные темы. Повторяя за диктором текст, вы запомните необходимые обороты и предложения. Все приведенные выражения сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на английский.



Базовый английский: 2 ступень слушать на видеосервисе Wink.