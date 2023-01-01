Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей. Станислав Дробышевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кажется, чтомы очень мало знаем ожизни наших предков– первых людей. У нас нетникаких письменных свидетельств их истории, иоб их быте, верованиях иобразе жизни можно только догадываться поредким находкам, захоронениям истоянкам. Достаточно ли этого? Оказывается, да. Камни ичерепа могут очень много рассказать опрошлом: отом, как жили семьи, как дети становились взрослыми, как люди приманивали охотничью удачу, как открывали новые земли, как приручали первых животных идаже как лечили зубы. Мы считаем, чтопредставители каменного века бесконечно далеки отнас имы совсем наних непохожи, нодумать так– несправедливо: влюдях палеолита было гораздо больше человеческого, чем нам кажется. 50 иллюстрированных историй– отом, чтонаши предки были непросто homo, ноеще илюдьми.



Байки из грота слушать на видеосервисе Wink.