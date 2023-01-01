Баязет (часть первая). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию первую часть знаменитого романа «Баязет» русского советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику Валентина Саввича Пикуля. Книга посвящена одному из самых ярких эпизодов русско-турецк�ой войны 1877–1878 годов – обороне немногочисленным русским гарнизоном крепости Баязет, вошедшей в историю под названием «баязетское сидение». Это роман о верности долгу и присяге, о героизме русских солдат, оказавшихся загнаными в Баязетскую крепость, о спасении баязетского гарнизона. В 2003 г. по роману был снят популярный телесериал.



Баязет (часть первая) слушать на видеосервисе Wink.