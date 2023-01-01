Батальоны просят огня. Юрий Бондарев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ю.В. Бондарев (1924) – известный русский писатель, воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. В повести «Батальоны просят огня» Великая Отечественная война показана глазами русского солдата, это голая правда о войне. Писателем был поставлен вопрос о средствах, которыми победа была достигнута. Можно ли жертвовать жизнями отдельных людей ради общей цели? Можно ли оправдывать такие жертвы? По повести «Батальоны просят огня» снят одноименный сериал.



Батальоны просят огня слушать на видеосервисе Wink.