WinkАудиокнигиБастард рода демонов. Элиан Тарс
Бастард рода демонов. Элиан Тарс (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези640 мин16+
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Сюжет
Элиан Тарс – псевдоним популярного писателя, работающего в жанрах боевого фэнтези и ЛитРПГ. «Бастард рода демонов» – один из самых известных его циклов. Представляем первый роман этой серии в аудиоформате. Главный герой узнаёт, что его биологическим отцом был демон и теперь он, сын инкуба, в �опасности. Маги будут преследовать его, пока не уничтожат. Остаётся бежать, чтобы стать странником в другом мире. Что ждёт там героя? Узнаете из аудиокниги.
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