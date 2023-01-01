Бастард рода демонов. Элиан Тарс
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Бастард рода демонов. Элиан Тарс

Бастард рода демонов. Элиан Тарс (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези640 мин16+
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Сюжет

Элиан Тарс – псевдоним популярного писателя, работающего в жанрах боевого фэнтези и ЛитРПГ. «Бастард рода демонов» – один из самых известных его циклов. Представляем первый роман этой серии в аудиоформате. Главный герой узнаёт, что его биологическим отцом был демон и теперь он, сын инкуба, в опасности. Маги будут преследовать его, пока не уничтожат. Остаётся бежать, чтобы стать странником в другом мире. Что ждёт там героя? Узнаете из аудиокниги.

Бастард рода демонов слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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