Басни. Книга для чтения на французском языке. Жан де Лафонтен (книга, 2020) слушать онлайн

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Сборник басен Жанна де Лафонтена к книге Басни. Книга для чтения на французском языке Что такое басня? Это стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера, высмеивающее пороки людей. В ней всегда присутствует краткое нравоучительное заключение – так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи, которым приданы черты человеческих характеров. Лисице свойственна хитрость, сове – мудрость, гусь – глупец, лев ассоциируется с мужеством, змея олицетворяет коварство. Всем нам с детства знакомы басни замечательного русского поэта Ивана Андреевича Крылова: «Квартет», «Слон и моська», «Лебедь, рак и щука» и многие другие. А басни «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», «Волк и ягненок», «Дуб и трость» и некоторые другие написаны им на сюжеты басен великого французского поэта, одного из виднейших деятелей французской культуры XVII в. Жана де Лафонтена (1621–1694). В предлагаемый сборник вошли лишь некоторые из огромного числа басен, написанных Лафонтеном.



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