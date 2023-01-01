Бардо Тхедол. Тибетская книга мертвых. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из уникальных священных книг, в которой изложены наставления, помогающие облегчить переход души в загробный мир. "Тибетская Книга мeртвых" – так, по аналогии с древнеегипетской «Книгой мертвых», на Западе называют сакральную книгу буддизма «Бардо Тхeдол». Основанная на особой концепции смерти и буддийских идеях просветления и спасения, «Бардо Тхeдол» расширяет человеческие познания о жизни. Эта аудиокнига помогает посвященным ощутить каждую секунду своего бытия как движение Лодки жизни по Реке времени. «Тибетская книга мертвых» оказала значительное влияние на научные взгляды К. Г. Юнга, теорию психоанализа и всю современную психологию.



Бардо Тхедол слушать на видеосервисе Wink.