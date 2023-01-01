Барбаросса. Часть 3. Большая излучина. Валентин Пикуль
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Барбаросса. Часть 3. Большая излучина. Валентин Пикуль

Барбаросса. Часть 3. Большая излучина. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Русская литература472 мин12+
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Сюжет

Валентин Саввич честно признавался, что не считает себя вправе приглашать читателей в «окопы Сталинграда», ибо сам в них не бывал. Но как писатель-историк и участник войны не мог пройти мимо грандиозных событий на великой русской реке. Посвящая эту книгу памяти отца, Валентин Саввич брал на себя большую моральную ответственность: он должен был написать книгу, достойную того героического времени.

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