Барбаросса. Часть 3. Большая излучина. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Валентин Саввич честно признавался, что не считает себя вправе приглашать читателей в «окопы Сталинграда», ибо сам в них не бывал. Но как писатель-историк и участник войны не мог пройти мимо грандиозных событий на великой русской реке. Посвящая эту книгу памяти отца, Валентин Саввич брал на се�бя большую моральную ответственность: он должен был написать книгу, достойную того героического времени.



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