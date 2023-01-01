Барбаросса. Часть 2. На подступах. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В истории всех войн, о которых приходилось писать Валентину Саввичу Пикулю, чаще всего его привлекало сплетение стратегии с политикой. Понятно, что Сталинград – это не просто город на Волге, символ нашей Победы, это еще и главный военно-политический фактор всей мировой войны, влияние которого сказалось во всем мире – даже послевоенном! Бои на чердаках и в подвалах Сталинграда эхом отражались в пустынях Ливии и в водах Атлантики, от них зависело многое в жизни народов Европы и Америки Сталинград стал началом конца режима Муссолини в Италии от него протянулась цепочка заговоров против Гитлера наконец, со Сталинграда начался сдвиг в сознании немцев, когда стало заметно крепнуть антифашистское движение. Поэтому Валентина Саввича в период работы над романом больше всего волновали стратегические планы и запутанная атмосфера политических настроений.Продюсер издания: Владимир Воробьeв © В. Пикуль (наследники) ©



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