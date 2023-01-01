Барбаросса. Часть 1. Большая стратегия. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Представляем вашему вниманию аудиоверсию последней книги Валентина Пикуля «Барбаросса». Валентин Саввич не думал писать этот роман (которому он впоследствии даст название «Площадь Павших борцов» и первый том которого – «Барбаросса» – представляется на суд слушателей) – его, как известно, интересовали более отдаленные по времени события. И лишь когда стали известны подробности гибели отца, он обратился к изучению событий Сталинградской битвы. О Сталинградской эпопее написано много – книги историков и мемуары фронтовиков составляют солидную библиотеку, немалую часть которой Валентин Саввич детально изучил. Он использовал более 500 историко-архивных источников, монографий, воспоминаний отечественных и зарубежных очевидцев.Продюсер издания: Владимир Воробьeв © В. Пикуль (наследники) ©
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