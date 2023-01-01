Баранкин, будь человеком!. Валерий Медведев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Валерий Владимирович Медведев (1923—1998) – советский и российский писатель, актер, музыкант. Его повесть «Баранкин, будь человеком!», опубликованная в 1962 году, сразу обрела бешеную популярность среди юных читателей. История о том, как обычные школьники – Юра Баранкин и Костя Малинин – превращаются во всевозможных животных и даже в насекомых, поразила детей и взрослых совершенно необычным взглядом на заурядные недостатки школьников – лень, бестолковость и воспаление хитрости. Эти ребята, побывав, в прямом смысле этого слова, в чужих шкурах, поняли, что быть человеком – очень почетно и ответственно. На основе повести «Баранкин, будь человеком!» снят мультфильм, а также поставлены оперетта и комедийный спектакль. Книга впервые издается с рисунками современной художницы Кати Костиной. Для среднего школьного возраста.



Баранкин, будь человеком! слушать на видеосервисе Wink.