Банкротство мнимых ценностей. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Крутилин к своей кличке «Лохнесс» относился двояко. С одной стороны, ему было приятно чувствовать себя редким зверем, ласково именуемым «Несси». С другой стороны, первые три буквы школьного прозвища вызывали в нем чувство протеста: «Нет, он не лох, он о-го-го какой бизнес построил, какую раскрасавицу в жены взял!». Но жизнь – такая капризная штука, что сегодня ты возНЕССя, а завтра ЛОХанулся и приземлился прямо в лужу, став одновременно и банкротом, и рогоносцем. Осознание своего лузерства только у сильных духом людей вызывает сопротивление и желание все исправить. Пусть даже ценой собственной жизни. Но если оно возникло, если ты начал двигаться к намеченной цели, то для тебя всегда найдется ангел-хранитель. Думал ли Женька Крутилин, что удостоится таких ангелов?!



Банкротство мнимых ценностей слушать на видеосервисе Wink.