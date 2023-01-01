Банкротство физического лица (гражданина). Все, что нужно знать должнику и кредитору. Игорь Галичевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основу настоящего пособия положен Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (редакция от 29.12.2017). Ознакомившись с ним, ты найдешь ответы на основные и самые важные вопросы, возникающие у должника и его кредиторов в процессе подготовки к банкротству гражданина или непосредственно в самой процедуре. Выяснишь, какие действия стоит предпринимать или, напротив, от чего лучше воздержаться, поймешь суть происходящих событий и сможешь юридически правильно отреагировать на них. А также не позволишь третьим лицам навязывать тебе «правила игры».



Банкротство физического лица (гражданина) слушать на видеосервисе Wink.