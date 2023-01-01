Бандитский Петербург. Часть третья. Воровской венец. Андрей Константинов
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Бандитский Петербург. Часть третья. Воровской венец. Андрей Константинов

Бандитский Петербург. Часть третья. Воровской венец. Андрей Константинов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
История, Нон-фикшн109 мин18+

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О книге

Криминальный беспредел, ганстерские войны… Какая же она, бандитская Россия? Слушателей ждёт не просто самая полная криминальная история Северной столицы, а настоящий мини-сериал, окунающий в невероятную бандитскую эпоху города! «Бандитский Петербург» – это самая полная криминальная история Северной столицы с момента ее основания до настоящего времени. «…в каком-то смысле книга „Бандитский Петербург“ для меня – это бесконечная литературно-исследовательская каторга, отбывая которую с каждым годом все труднее находить в себе силы продолжать работу… И все-таки, как мне кажется, тема „Бандитского Петербурга“, будучи сейчас не столь „спекулятивно-актуальной“, как это было в девяностые годы прошлого столетия, по прежнему остается интересной… Истории многих героев не завершены, а значит – не дорассказаны. Так что книга все еще не закончена». Андрей Константинов

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Жанр
История, Нон-фикшн, Русская литература
Время
109 мин / 01:49

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