Бандитский Петербург. Часть шестая. Время великой легализации. Андрей Константинов (книга, 2023) слушать онлайн

Криминальный беспредел, ганстерские войны… Какая же она, бандитская Россия? Слушателей ждёт не просто самая полная криминальная история Северной столицы, а настоящий мини-сериал, окунающий в невероятную бандитскую эпоху города! «Бандитский Петербург» – это самая полная криминальная история Северной столицы с момента ее основания до настоящего времени. «…в каком-то смысле книга „Бандитский Петербург“ для меня – это бесконечная литературно-исследовательская каторга, отбывая которую с каждым годом все труднее находить в себе силы продолжать работу… И все-таки, как мне кажется, тема „Бандитского Петербурга“, будучи сейчас не столь „спекулятивно-актуальной“, как это было в девяностые годы прошлого столетия, по прежнему остается интересной… Истории многих героев не завершены, а значит – не дорассказаны. Так что книга все еще не закончена». Андрей Константинов





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