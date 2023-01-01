Бандит. Леонид Джунковский (книга, 2020) слушать онлайн

Кто бы мог подумать, что какие-то усы, вернее их отсутствие могут в одночасье превратить обычного ничем не примечательного клерка в отъявленного бандита, поисками которого занимается вся полиция Чикаго. Но именно такие перемены произошли в жизни бывшего русского эмигранта, а ныне служащего американского торгового дома Игоря Владимировича Юрьева, который по приказанию своей возлюбленной Мери, в один, как выяснилось позже, недобрый для себя день сбрил усы и тут началось…



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