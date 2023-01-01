Банальные истории. Евгения Пастернак,Андрей Жвалевский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский и Евгения Борисовна Пастернак – успешный писательский тандем, обладатели многих литературных премий. Наряду с интересными фантастическими сюжетами авторы часто предлагают острые социальные темы, связанные с проблемами детей и подростков, ставят важные для них вопросы. «Банальные истории» – сборник из девяти рассказов, сюжеты которых вовсе не банальны, несмотря на обыденные обстоятельства. В каждой из этих историй о шестиклассниках и их родителях представлены разные взгляды и точки зрения на одну и ту же проблему. Сюжеты не повторяются: тут и адаптация новенького в классе, и соперничество между сёстрами, и помощь животным, и потеря ребёнка в торговом центре… Эти истории показывают, что даже самое заурядное в жизни всегда уникально, потому что люди очень разные, а мир полон удивительных и непредсказуемых событий.



Банальные истории слушать на видеосервисе Wink.