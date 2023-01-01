Баллада о змеях и певчих птицах. Сьюзен Коллинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Голодные игры» возвращаются! Его подпитывает честолюбие. Его подхлестывает дух соперничества. Но цена власти слишком высока… Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры. В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя надежда – что Кориолан окажется хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников и станет наставником трибута победителя. Но пока его шансы ничтожны, и всe складывается против него… Ему дают унизительное задание – обучать девушку трибута из самого бедного Дистрикта 12. Теперь их судьбы сплетены неразрывно – и каждое решение, принятое Кориоланом, приведет либо к удаче, либо к поражению. Либо к триумфу, либо к катастрофе. Когда на арене начинается смертельный бой, Сноу понимает, что испытывает к обреченной девушке непозволительно теплые чувства. Скоро ему придется решать, что важнее: необходимость следовать правилам или желание выжить любой ценой?



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