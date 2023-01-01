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Багира. Евгения Михайлова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Детективы44 мин16+
Сюжет
История о том, как росла и пробиралась по неприветливым дорогам шоколадная девочка Маруся, как становилась Багирой, чужой всем, кроме мамы, и осторожной, как зверь под прицелом. Как ей вдруг открылся мир удовольствий и развлечений. Как робко и с детской надеждой она подошла к его порогу – и сра�зу оказалась в западне. В ловушке для Багиры.
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