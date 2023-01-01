Бабушкины сказки в аудиоспектаклях. Жорж Санд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга известной французской писательницы Жорж Санд «Бабушкины сказки» малоизвестна отечественному читателю. Ее первое издание в русском переводе увидело свет еще в начале XX века. Предлагаемое издание сказок, полных экзотики и волшебства предназначено для широкого круга слушателей. В аудио�записи использована музыка Фредерика Шопена СОДЕРЖАНИЕ 1. Замок Пиктордю 2. Крылья мужества 3. Королева Квакуша 4. Великан Иеус 5. Розовое облако 6. Говорящий дуб 7. Что говорят цветы 8. Красный молоток 9. Грибуль.



Бабушкины сказки в аудиоспектаклях слушать на видеосервисе Wink.