Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок»). Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиоспектакль «Бабуленька», поставленный по роману Ф. М. Достоевского «Игрок», вобрал в себя все лучшее, что присутствовало в российском театре лет эдак тридцать пять назад. По творческому азарту занятые в постановке актеры сравнимы с самим заглавным героем романа, с той лишь разницей, что «жизненные соки, силы, буйство, смелость» последнего пошли не на покорение вершин искусства, а на рулетку. Сам Достоевский находил в своем «игроке» что-то от скупого рыцаря Пушкина, что-то от типичного «заграничного русского» той поры, а что-то от наивного, но удивительно страстного ребенка. Страсть к рулетке (не понаслышке знакомая писателю) интересовала Достоевского как одно из любопытнейших проявлений человеческой страсти в целом. Роман «Игрок» – одна из ступеней на пути к пониманию глубокой философии гениального и сложного автора. Радиоспектакль «Бабуленька» – это классическое произведение, голоса любимых актеров, атмосфера настоящего российского театра. Прослушайте знаменитую радиопостановку, и Вам наверняка захочется возвращаться к ней снова и снова. Запись отреставрирована Издательским Домом «СОЮЗ».



Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок») слушать на видеосервисе Wink.