Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок»). Федор Достоевский
Wink
Аудиокниги
Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок»). Федор Достоевский

Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок»). Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература46 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Радиоспектакль «Бабуленька», поставленный по роману Ф. М. Достоевского «Игрок», вобрал в себя все лучшее, что присутствовало в российском театре лет эдак тридцать пять назад. По творческому азарту занятые в постановке актеры сравнимы с самим заглавным героем романа, с той лишь разницей, что «жизненные соки, силы, буйство, смелость» последнего пошли не на покорение вершин искусства, а на рулетку. Сам Достоевский находил в своем «игроке» что-то от скупого рыцаря Пушкина, что-то от типичного «заграничного русского» той поры, а что-то от наивного, но удивительно страстного ребенка. Страсть к рулетке (не понаслышке знакомая писателю) интересовала Достоевского как одно из любопытнейших проявлений человеческой страсти в целом. Роман «Игрок» – одна из ступеней на пути к пониманию глубокой философии гениального и сложного автора. Радиоспектакль «Бабуленька» – это классическое произведение, голоса любимых актеров, атмосфера настоящего российского театра. Прослушайте знаменитую радиопостановку, и Вам наверняка захочется возвращаться к ней снова и снова. Запись отреставрирована Издательским Домом «СОЮЗ».

Бабуленька (радиоспектакль по роману «Игрок») слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг