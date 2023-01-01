Бабочка и другие рассказы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герберт Уэллс, один из основоположников социально-философской фантастики родился в 1866 году в городке Бромли, графство Кент, в семье лавочника. В 1890 году окончил биологический факультет Лондонского университета, где учился у известного естественника, биолога Томаша Хаксли, оказавшего сильное влияние как на развитие биологических интересов ученика в рамках университета, так и на научность подхода Уэллса к вопросам, затрагиваемым в его художественных произведениях. Писательская известность пришла к Уэллсу сразу после публикации его первого романа «Машина времени» (1895). За ним последовали не менее знаменитые «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1898), «Спящий просыпается» (1899), «Первые люди на Луне» (1900), «Пища богов» (1903). Произведения Герберта Уэллса оказали мощнейшее влияние на фантастику XX века, заявив некоторые ее основополагающие темы: инопланетное вторжение, путешествие во времени, социалистическая утопия и другие.



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