WinkАудиокнигиБабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони
Бабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия94 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Блистательная комедия Карло Гольдони, полная юмора и сарказма, в очередной раз подтверждает устоявшееся еще в давние времена мнение Альфонса Жана Карра о том, что «дружба двух женщин – всегда заговор против третьей».
Бабьи сплетни (аудиоспектакль) слу�шать на видеосервисе Wink.