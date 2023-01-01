Бабьи сплетни (аудиоспектакль). Карло Гольдони (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блистательная комедия Карло Гольдони, полная юмора и сарказма, в очередной раз подтверждает устоявшееся еще в давние времена мнение Альфонса Жана Карра о том, что «дружба двух женщин – всегда заговор против третьей».



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