Баба Яга, уходи. Музыкальный спектакль. Юлия Ольшанецкая (книга, 2020) слушать онлайн

В волшебном лесу живут самые обыкновенные звери, только они говорящие.Как-то раз Енот, поэт и музыкант, решил пойти на озеро и поймать самую большую рыбу. По дороге он познакомился с новыми друзьями, а потом узнал, что его лучший друг Бурундук попал в беду.Ведь власть в лесу захватила злая волшебни�ца Баба Яга и установила свои порядки. Успеют ли друзья спасти Бурундука? У них нет даже маленькой волшебной палочки. О настоящей дружбе и о волшебных приключениях вам расскажет наш спектакль.



Баба Яга, уходи слушать на видеосервисе Wink.