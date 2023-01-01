Баба Яга, уходи. Музыкальный спектакль. Юлия Ольшанецкая
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Детям
Баба Яга, уходи. Музыкальный спектакль. Юлия Ольшанецкая

Баба Яга, уходи. Музыкальный спектакль. Юлия Ольшанецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература73 мин0+

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О книге

В волшебном лесу живут самые обыкновенные звери, только они говорящие.Как-то раз Енот, поэт и музыкант, решил пойти на озеро и поймать самую большую рыбу. По дороге он познакомился с новыми друзьями, а потом узнал, что его лучший друг Бурундук попал в беду.Ведь власть в лесу захватила злая волшебница Баба Яга и установила свои порядки. Успеют ли друзья спасти Бурундука? У них нет даже маленькой волшебной палочки. О настоящей дружбе и о волшебных приключениях вам расскажет наш спектакль.

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Жанр
Детская литература
Время
73 мин / 01:13

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