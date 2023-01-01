Азбука комиксиста. Как придумать и создать свой первый комикс. Дмитрий Лященко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы с детства восхищаетесь творениями Стэна Ли, Джона Ромита-младшего, Брайана Болланда и других титанов индустрии и мечтаете нарисовать самый настоящий комикс? Тогда эта книга для вас! Перед вами продолжение книги «Как выжить в индустрии комикса» Дмитрия Лященко. В его основе более ста интервью с художниками и сценаристами из двух десятков стран. Если в первой книге автора мы учились презентовать свои творения с учетом русской индустрии, то сейчас мы выйдем на новый уровень – подробно разберем подход к написанию сценариев и узнаем секреты комиксистов мирового класса. Внутри вас ждут примеры успешных художников и ответы на вопросы: С чего начать сценарий? Как определить ключевые элементы истории? Как прийти от цепляющей первой страницы к достойному финалу? Какие приемы освоить в первую очередь? Если у вас нет идеи для комикса, советы из книги помогут в ее поиске. Для тех, кто уже нашел свое вдохновение, «Азбука комиксиста» станет гидом по сценарному мастерству и работе комиксиста. Дмитрий Лященко – главный редактор Ситиселебрити, крупнейшей российской платформы для краудсорсинга и творческих конкурсов. Автор книги «Как выжить в индустрии комикса».



Азбука комиксиста слушать на видеосервисе Wink.