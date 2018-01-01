Айвенго. Вальтер Скотт (книга, 2020) слушать онлайн

Действие романа происходит в 1194 году. По завершении третьего крестового похода многие рыцари возвращаются в Европу. Король Ричард Львиное Сердце в плену у австрийского герцога. Принц Джон сеет смуту в стране и плетет интриги против короля, надеясь заполучить власть. Седрик Роттервудский, богатый землевладелец, в надежде возродить былое могущество саксов намеревается поставить в их главе сэра Ательстана, потомка короля Альфреда. Дабы придать его фигуре ещe большего веса, Седрик мечтает женить его на своей воспитаннице, прекрасной леди Ровене. Но на пути к заветной мечте встал его сын, Айвенго, полюбивший Ровену… ©



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