Айшет. Магия разума. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Обнаружить в пятнадцать лет, что ты монстр из страшных сказок, нелегко. Айшет Ланат случайно узнала, что она маг разума, сила вырвалась в момент смертельной опасности. И превратила девушку в отверженную. Больше нет шансов на тихую жизнь в деревне, на счастливое замужество с любимым, и остается тол�ько бегство. Айшет, ее родители и брат решают уходить туда, где магов ценят и ставят на службу государству. В Раденор, в котором правит Проклятый король. Но мало решить, надо еще дойти. А вокруг враждебный тебе большой мир, и надо защищать и себя, и родных. Маги разума – монстры? Ну так и не обессудьте, и под руку не подворачивайтесь. Я уже иду.



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