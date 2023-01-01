Автократия гоблинов 2. Михаил Усачев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Много гоблинов и часто с пушками. Иногда тупых, иногда даже очень. Иногда с матом, иногда за дело. Если горит костёр – значит сожгли хату. На нём готовится енот – за ним три дня как посылали танки. Атаман зовёт – караул в ружьё! Люди пришли – сами виноваты! Их скоро перебьют – простая ситуация. Э�то Гоблин ОПГ – запрещённая на территории всех королевств организация.



Автократия гоблинов 2 слушать на видеосервисе Wink.