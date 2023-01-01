Автобиография йога. Парамаханса Йогананда (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ставшая уже классикой духовной литературы и изданная миллионными тиражами, «Автобиография йога» показывает великие чудеса Индии, раскрывает тайны жизни и смерти, приближает миллионы людей к познанию истины! Перед вами книга, не нуждающаяся в представлении,– одна из самых легендарных книг о духовности и йоге XX века, проданная миллионными тиражами, среди ее ценителей – Стив Джобс, Джордж Харрисон, Элвис Пресли и многие другие. И самое главное – эта книга действительно способна преображать жизни людей! Вместе с Парамахансой Йоганандой в поисках высшего смысла вы совершите путешествие в Индию, полную чудес; познакомитесь с учителем, который откроет тайны жизни и смерти, даст точку опоры и приблизит к познанию истины. На этом пути вы повстречаете уникальных людей святых, йогов, поэтов и ученых, и познакомитесь с древней техникой крийя-йоги. Отдельные главы книги посвящены объяснению чудес, а также нерушимой связи между человеческой жизнью, наукой, религией и Богом. Беседы Парамахансы Йогананды с его гуру Шри Юктешваром о библейских притчах и «Бхагавад-гите», об изречениях Иисуса Христа и йога сутрах Патанджали не оставят равнодушными ни одного искателя истины. «Автобиография йога» открывает нам, что древние тексты всех времен говорят об одном, что религии Запада и Востока не противоречат друг другу – потому что все они ведут к свету! Книга будет полезна тем, кто интересуется философией йоги, индийской культурой и медитацией.



Автобиография йога слушать на видеосервисе Wink.