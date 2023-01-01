Автобиография. Бенджамин Франклин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бенджамин Франклин (1706–1790) – один из отцов-основателей США, политический деятель, дипломат, ученый, писатель, журналист, издатель. Он был тем, кто скрепил своей подписью Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальський мирный договор 1783 года, чем формально завершил войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке от Великобритании. Это три основные документа, на которых выстраивались Соединенные Штаты. Франклин был 15-м ребенком в семье, и, казалось, что его жизнь определена наперед. Однако ему удалось пройти путь от помощника продавца сальных свечей до почитаемого руководителя государства. «Автобиографию» Бенджамин Франклин задумал как рассказ сыну о семье и, собственно, о своем жизненном пути и опыте. Он не собирался ее публиковать. Однако впоследствии появилось желание вынести этот рассказ на широкую публику, чтобы объяснить молодым людям, что такое настоящий успех и как его достичь. «Автобиография» – увлекательная история жизни реального человека, написанная им самим искренне, без прикрас.



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