Авиатор: Назад в СССР. Михаил Дорин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как же попаданец во времени воспользуется новым шансом на жизнь? Чертова война забрала мою жизнь. Однако старушка-судьба, не желая разбрасываться такими боевыми кадрами, как я, закинула сознание боевого офицера в шкуру тщедушного подростка. Вот это поворот! Теперь моя давняя мечта – стать лет�чиком – может наконец сбыться! Поступить в училище? Легко! Окончить? Без проблем! И все бы ничего, да только год на дворе – 1976-й. Советский Союз во всем его «скромном» блеске.



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