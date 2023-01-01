Авантюристка. Возлюбленная из будущего. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый любовно-фантастический роман от автора бестселлера «Фаворитка». Наша современница при дворе короля Людовика XIV. Каково красавице из будущего в теле племянницы кардинала Мазарини, прославившейся своей «строптивостью», любовными похождениями и невероятными даже в ту бурную эпоху авант�юрами? Суждено ли ей стать фавориткой английского короля и женой богатейшего человека Франции, как случилось в нашей реальности, – или она изменит не только свою судьбу, но и всю историю Европы? И сможет ли любовь смирить ее неукротимый нрав?



Авантюристка слушать на видеосервисе Wink.