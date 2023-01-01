Аутентичность: Как быть собой. Стивен Джозеф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Общественное мнение и собственные комплексы зачастую мешают нам быть собой. Многие из нас настолько привыкают носить маски, что перестают понимать, где настоящая жизнь, а где навязанная обстоятельствами роль. Постепенно мы утрачиваем аутентичность – умение слышать себя и делать то, что приносит радость. Отдавая годы нелюбимой работе и общению не с теми людьми, мы сетуем, что наша жизнь не удалась. Желание быть собой обычно возвращается после жесткой встряски – например, смерти близкого человека или потери бизнеса. Но его можно вернуть и менее травмирующим путем. Каким именно, рассказывает мировой эксперт в области позитивной психологии Стивен Джозеф в книге «Аутентичность: Как быть собой». Он подкрепляет теорию примерами из своей обширной практики и предлагает простые упражнения, помогающие вернуть себе аутентичность и стать счастливым человеком.



Аутентичность: Как быть собой слушать на видеосервисе Wink.