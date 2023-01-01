Austen, Jane. Pride and Prejudice / Гордость и предубеждение. Джейн Остин (сокращенная аудиоверсия) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гордость женщины, практически нищей и совершенно свободной – в своей бедности, в своей иронии, в силе своего характера… Есть ли нечто равное такой гордости?.. Предубеждение женщины, почти не способной уже, по привычке отвечать ударом на удар, поверить в искренность мужского чувства и перестат�ь об этом думать. Это – «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Книга, без которой сейчас не существовало бы, наверное, ни «психологического» романа, ни «феминистской» литературы, ни – попросту – «элитной» прозы как таковой.



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