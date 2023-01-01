Аукцион. Юлиан Семенов
Wink
Аудиокниги
Аукцион. Юлиан Семенов

Аукцион. Юлиан Семенов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы712 мин18+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Великая Отечественная война давно закончилась, но ее отголоски продолжают проявляться порой в самых неожиданных областях и сферах жизни. Украденные нацистами произведения искусства с завидным постоянством появляются то на одном, то на другом престижном аукционе. И хотя службами страховых корпораций зафиксировано падение интереса состоятельных клиентов к подобного рода торгам, возвращать награбленное в СССР по-прежнему никто не спешит. Вот и в очередной раз на торги в Сотби выставляются картина и целая связка писем Врубеля… Московский журналист Дмитрий Степанов незамедлительно отправляется в Лондон, чтобы провести там собственное расследование. Также не пропустите аудиокниги Юлиана Семенова «Петровка 38», «Огарева 6», «Противостояние», «Тайна Кутузовского проспекта», «Репортер», «ТАСС уполномочен заявить», «Межконтинентальный узел»

Аукцион слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Детективы
Время
712 мин / 11:52

Рейтинг