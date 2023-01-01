Аукцион. Юлиан Семенов (книга, 2020) слушать онлайн

Великая Отечественная война давно закончилась, но ее отголоски продолжают проявляться порой в самых неожиданных областях и сферах жизни. Украденные нацистами произведения искусства с завидным постоянством появляются то на одном, то на другом престижном аукционе. И хотя службами страховых корпораций зафиксировано падение интереса состоятельных клиентов к подобного рода торгам, возвращать награбленное в СССР по-прежнему никто не спешит. Вот и в очередной раз на торги в Сотби выставляются картина и целая связка писем Врубеля… Московский журналист Дмитрий Степанов незамедлительно отправляется в Лондон, чтобы провести там собственное расследование. Также не пропустите аудиокниги Юлиана Семенова «Петровка 38», «Огарева 6», «Противостояние», «Тайна Кутузовского проспекта», «Репортер», «ТАСС уполномочен заявить», «Межконтинентальный узел»



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